Кевин Дюрэнт: «Постоянно терял мяч в игре с «Мэджик». Это сказалось на всей команде»

Кевин Дюрэнт считает, что его игра стала причиной поражения в матче с «Мэджик».

Форвард «Санз» набрал 15 очков и допустил 7 потерь.

«Я не самым четким образом отработал с мячом. Моя игра стала своеобразным примером для остальных, это сказалось на всей команде и всей игре. Это был плохой прецедент с моей стороны, что повлияло на остальных и сработало как снежный ком. В итоге мы проиграли матч», – констатировал .

« » потерпел поражение со счетом 98:113.