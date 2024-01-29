Кевин Дюрэнт: «Постоянно терял мяч в игре с «Мэджик». Это сказалось на всей команде»

Теги Орландо Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Кевин Дюрэнт считает, что его игра стала причиной поражения в матче с «Мэджик».

Форвард «Санз» набрал 15 очков и допустил 7 потерь.

«Я не самым четким образом отработал с мячом. Моя игра стала своеобразным примером для остальных, это сказалось на всей команде и всей игре. Это был плохой прецедент с моей стороны, что повлияло на остальных и сработало как снежный ком. В итоге мы проиграли матч», – констатировал Кевин.

«Финикс» потерпел поражение со счетом 98:113.

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1 комментарий
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Я не болельщик Финикса. Но уже давно всё понятно: который матч проигрывается в четвертой четверти из-за больших минут лидеров. Вогель боится идти на необходимую ротацию, потому что трусливый дурачок. У набравшего суперформу Аллена сегодня например 3/3, а у Била 4/13. На кой вообще Бил выходил с перевязанной головой, не плов же ей-богу. Все пишут что у Финикса слабый бенч, а вот тут я поспорил бы. Всего лишь год назад Гудвин в Вашингтоне неплохо разыгрывал - даже разрывал иногда, Окоги бился как лев, Ватанабе лидер сборной Японии - выдавал неплохие отрезки в защите, один из Ли норм играл, Бол Бол и сейчас хорош в свои минуты - заслуживает 15-20 минут как раз замена Дюрэнту, Эрик Гордон знаменитая пулялка - на данный момент точно лучше Била, Кейта-Диоп в старте же был в этом сезоне - почему ему дают мало минут, Азубуйуке, Литтл, Маледон, Юбэнкс, Мету - все известные игроки, нет ни одного ноунейма, коих полно в других клубах. Я считаю что ГМ Финикса прекрасно сработал в этом сезоне, просто неудачно выбрали трусливого дурачка Вогеля. Вот нахрена супертрио проводит много времени вместе - КПД же сильно проседает, особенно в конце игры. Дюрэнта и Букера подольше разводить надо по юнитам, хотя бы чаще экспериментировать с составами...
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