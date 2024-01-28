Боб Майерс: «7-я игра финала – я беру Эмбиида, а не Йокича»

Теги Денвер Филадельфия НБА Боб Майерс Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Боб Майерс назвал лучшего центрового НБА на данный момент.

«Седьмая игра финала НБА прямо сейчас, и нужно выбрать центрового, я беру Эмбиида первым. Как бы удивительно это не звучало.

Мне нравится Йокич, но Эмбиид – самый физически сильный игрок в НБА на данный момент. Он из тех игроков, когда соперники смотрят друг на друга и думают: «Что нам делать с этим парнем?» Эмбиид – один из самых смышленых баскетболистов лиги, и то, что он делает, – это просто доминирование. До такой степени, что вы не можете его остановить», – заявил бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» в эфире NBA Today.

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18 комментариев
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Ты его взял, а он не вышел
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Вот поэтому Майерс больше не работает в НБА
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А если игра на выезде? )
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Я беру Эмбиида, опыта финала у него нет в отличие от Йокича. Он сливается, мы едем рыбачить, тк он самый сильный центр в нба, то улов до машины тащит он.
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На что Йокич бы ответил: "Ну и супер, сегодня моя лошадь как раз участвует в скачках." 😊
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Просто напомню
7 игра, Бостон-Фила
Эмбид 15 очков, 8 подборов, 1 ассист, 4 потери, 28% с игры

Эмбид выиграл 0 серий из 5 во втором раунде плей-офф.
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А он в протоколе как обычно
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вот когда Эмбиид дойдет до финала, тогда и поговорим
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Учитывая, что Майерс под вторым пиком забрал Уайзмена, в центровых он определенно разбирается
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Брать игрока без опыта игры в финале ? Отличный план!
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Ты берёшь Эмбиида, а я тогда Хорфорда. Удачи в финале)
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Ну а в полуфинале конференции?)
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У Йокича целая коллекция 7 матчей
У Эмбида 1 игру только вспомню с базером Кавая
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Ну а как он может взять Йокича если он занят, он же за другую команду играет.
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А я беру Йокича....Надеюсь, Никола улыбнется, прочитав мой пост...
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Дай бог Штрафниид когда-нибудь в финал конфы выйдет
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Берешь и проигрываешь
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От такого у Эмбида закрутит живот )))
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