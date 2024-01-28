Боб Майерс: «7-я игра финала – я беру Эмбиида, а не Йокича»

Боб Майерс назвал лучшего центрового НБА на данный момент.

«Седьмая игра финала НБА прямо сейчас, и нужно выбрать центрового, я беру Эмбиида первым. Как бы удивительно это не звучало.

Мне нравится Йокич, но Эмбиид – самый физически сильный игрок в НБА на данный момент. Он из тех игроков, когда соперники смотрят друг на друга и думают: «Что нам делать с этим парнем?» Эмбиид – один из самых смышленых баскетболистов лиги, и то, что он делает, – это просто доминирование. До такой степени, что вы не можете его остановить», – заявил бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» в эфире NBA Today.