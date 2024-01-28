Никола Йокич: «СМИ сами придумали мое противостояние с Джоэлом. Фанат вы баскетбола, футбола или лошадиных скачек, вам стоит начать уважать то, что Эмбиид делает на паркете»
Никола Йокич заявил, что у него нет соперничества с Джоэлом Эмбиидом.
«СМИ сами придумали это противостояние. Я ничего не имею против Джоэла. Фанат вы баскетбола, футбола или лошадиных скачек, болельщик «Денвера» или «Филадельфии», вам стоит начать уважать то, что Эмбиид делает на паркете. Он творит историю перед нашими глазами, и всем кажется, что это очень просто сделать.
У меня нет противостояния ни с кем. Я играю против команд, а не конкретных игроков. Даже если взять это на уровне клубов, у «Наггетс» нет противостояния ни с одним из коллективов НБА, мне кажется», – рассказал Йокич на пресс-конференции.