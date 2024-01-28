Никола Йокич: «СМИ сами придумали мое противостояние с Джоэлом. Фанат вы баскетбола, футбола или лошадиных скачек, вам стоит начать уважать то, что Эмбиид делает на паркете»

Никола Йокич заявил, что у него нет соперничества с Джоэлом Эмбиидом.

«СМИ сами придумали это противостояние. Я ничего не имею против . Фанат вы баскетбола, футбола или лошадиных скачек, болельщик « » или «Филадельфии», вам стоит начать уважать то, что Эмбиид делает на паркете. Он творит историю перед нашими глазами, и всем кажется, что это очень просто сделать.

У меня нет противостояния ни с кем. Я играю против команд, а не конкретных игроков. Даже если взять это на уровне клубов, у «Наггетс» нет противостояния ни с одним из коллективов , мне кажется», – рассказал на пресс-конференции.