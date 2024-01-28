Никола Йокич: «СМИ сами придумали мое противостояние с Джоэлом. Фанат вы баскетбола, футбола или лошадиных скачек, вам стоит начать уважать то, что Эмбиид делает на паркете»

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич заявил, что у него нет соперничества с Джоэлом Эмбиидом.

«СМИ сами придумали это противостояние. Я ничего не имею против Джоэла. Фанат вы баскетбола, футбола или лошадиных скачек, болельщик «Денвера» или «Филадельфии», вам стоит начать уважать то, что Эмбиид делает на паркете. Он творит историю перед нашими глазами, и всем кажется, что это очень просто сделать.

У меня нет противостояния ни с кем. Я играю против команд, а не конкретных игроков. Даже если взять это на уровне клубов, у «Наггетс» нет противостояния ни с одним из коллективов НБА, мне кажется», – рассказал Йокич на пресс-конференции.

5 комментариев
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А всё равно найдётся тонна неадекватов.
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вот это я понимаю Ответ
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Ответ danik 258808
Максимально тактично, но это не отнимает что так камерунец шакалит безопасным способом себе мвп
Да вы уже запарили. Концовку прошлой регулярки Никола провалил и Эмбиид получил статуэтку заслуженно, а в этом сезоне он просто творит историю эффективностью
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Слова настоящего МВП!☝🏻
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