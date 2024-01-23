Тристан Томпсон дисквалифицирован на 25 матчей за употребление запрещенных препаратов
НБА объявила о дисквалификации Тристана Томпсона на 25 матчей.
Центровой «Кливленда» нарушил правила антидопинговой программы лиги. У игрока положительный результат теста на ибутаморен и SARM LGD-4033, которые используются для восстановления после травм.
32-летний центровой провел в нынешнем сезоне 36 матчей, набирая в среднем 3,8 очка и 3,9 подбора за 12 минут игрового времени.
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Удивительно, но Кэвс будет тяжко без него.