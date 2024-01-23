Тристан Томпсон дисквалифицирован на 25 матчей за употребление запрещенных препаратов

Теги дисквалификации Кливленд НБА допинг Тристан Томпсон Баскетбол

НБА объявила о дисквалификации Тристана Томпсона на 25 матчей.

Центровой «Кливленда» нарушил правила антидопинговой программы лиги. У игрока положительный результат теста на ибутаморен и SARM LGD-4033, которые используются для восстановления после травм.

32-летний центровой провел в нынешнем сезоне 36 матчей, набирая в среднем 3,8 очка и 3,9 подбора за 12 минут игрового времени.

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8 комментариев
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хм, я думал, он уже закончил в нба... пропустил как-то, что его Кливленд подписал.
4 номер драфта 2011, охренеть...
+6
-2
+4
Теперь может окончательно становится экспертом)
+4
-1
+3
Блин нравился мне Тристан в Кавс
+2
0
+2
А, я говорил, что Кардашьяны, это наркотик...
+2
0
+2
Рукалицо

Удивительно, но Кэвс будет тяжко без него.
+1
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+1
Ответ ГРУПА ЗИСК
хм, я думал, он уже закончил в нба... пропустил как-то, что его Кливленд подписал. 4 номер драфта 2011, охренеть...
Он закончил, успел многое сделать, в разных шоу побегал и прочее и вернулся в нба, ага)
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Ответ Santy-44
Рукалицо Удивительно, но Кэвс будет тяжко без него.
Клипперс в полном составе на допинге, что очевидно, но эта корова даёт молоко...
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