Тристан Томпсон дисквалифицирован на 25 матчей за употребление запрещенных препаратов

НБА объявила о дисквалификации Тристана Томпсона на 25 матчей.

Центровой « » нарушил правила антидопинговой программы лиги. У игрока положительный результат теста на ибутаморен и SARM LGD-4033, которые используются для восстановления после травм.

32-летний центровой провел в нынешнем сезоне 36 матчей, набирая в среднем 3,8 очка и 3,9 подбора за 12 минут игрового времени.