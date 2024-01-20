Малик Бизли – лучший в НБА по проценту реализации открытых трехочковых

Теги НБА Джеймс Харден Кайри Ирвинг Кавай Ленард Джерами Грант Норман Пауэлл Малик Бизли Грэйсон Аллен Гэри Трент-младший Тайлер Хирро Лугенц Дорт Баскетбол

Опубликован рейтинг лучших игроков НБА по проценту реализации открытых 3-очковых.

Открытым считается бросок, выполненный в момент, когда защищающийся игрок находится на расстоянии 2+ метров.

В рейтинг попали 164 игрока, которые совершили как минимум 60 открытых бросков из-за дуги.

Топ-10 игроков НБА по проценту реализации трехочковых:

1. Малик Бизли: 57,6%, 85 бросков

2. Гэри Трент: 53,8%, 119

3. Кайри Ирвинг: 53,2%, 62

4. Джеймс Харден: 52,5%, 61

5-7. Грэйсон Аллен: 50,0% — 162

5-7. Норман Пауэлл: 50,0%, 78

5-7. Джерами Грант: 50,0%, 60

8. Лугенц Дорт: 49,5%, 105

9. Кавай Ленард: 49,3%, 67

10. Тайлер Хирро: 49,2%, 63

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15 комментариев
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3 игрока Клипперс в топ-10. Наверняка и Джордж где-то рядом, хотя он не чтобы часто полностью открытые бросает, ему много пространства не надо, чтобы бросить без помех.
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Грейсон Аллен просто зверюга, 162 (!) открытых броска и 50%. Да, надо его обменять, а то в Санз не так плохо всё, как может быть.
У него вообще 48% с трёшки...
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А по закрытым кто лидер
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Открыл посмотреть на каком месте Карри...(
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Ответ MrJerikO
Смотришь на нынешних игроков бэккорта и прям смешно становится. Бизли, Карузо, КСП, Монк. Все играли в ЛАЛ и всех они отпустили как неликвид по сути. В итоге все четверо, являются важнейшими игроками нынче. А сами ЛАЛ по итогу, продлевают как раз таки настоящий неликвид. Работа с продлением, оценкой происходящего, правильно расставить приоритеты, все это на слишком плохом уровне у ЛАЛ.
Ещё раз - чего ж этот ликвид (я про Бизли и КСП в пост-чемпионский сезон) кирпичи в ЛАЛ бросал? Бизли так вообще все дужки пообстрелял пока успел поиграть за Лейкерс.
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Передает привет реализации озерников.
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Смотришь на нынешних игроков бэккорта и прям смешно становится. Бизли, Карузо, КСП, Монк. Все играли в ЛАЛ и всех они отпустили как неликвид по сути. В итоге все четверо, являются важнейшими игроками нынче. А сами ЛАЛ по итогу, продлевают как раз таки настоящий неликвид. Работа с продлением, оценкой происходящего, правильно расставить приоритеты, все это на слишком плохом уровне у ЛАЛ.
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Ответ Ross!* Redcross
Передает привет реализации озерников.
Чего ж он в прошлом году не передавал привет, когда в составе был и открытые броски мазал?
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Ответ armageddon123456
Чего ж он в прошлом году не передавал привет, когда в составе был и открытые броски мазал?
Что, Ривз поедет за ним?)
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Ответ Ross!* Redcross
Что, Ривз поедет за ним?)
Маловероятно что кто-либо куда либо поедет из ЛАЛ. Не за нормального игрока по крайней мере
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Ответ Леонид Леонид
Открыл посмотреть на каком месте Карри...(
он часто бросает свободные?
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Ответ armageddon123456
Ещё раз - чего ж этот ликвид (я про Бизли и КСП в пост-чемпионский сезон) кирпичи в ЛАЛ бросал? Бизли так вообще все дужки пообстрелял пока успел поиграть за Лейкерс.
Значит не все нормально было в команде, от того такое и происходило. И руководство решало, что дело было в них. А сейчас, по прошествии времени понимаем, что дело было в другом, что руководство не видит постоянно, раз такие игроки, расцветают, покидая лал
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Ответ armageddon123456
Ещё раз - чего ж этот ликвид (я про Бизли и КСП в пост-чемпионский сезон) кирпичи в ЛАЛ бросал? Бизли так вообще все дужки пообстрелял пока успел поиграть за Лейкерс.
Да потому что у Лейкерс нет движения мяча, дед с Девисом просто стоят в атаке, а на месте тренера Хэм, который особо то нападение построить и не может. Всё чего он смог добиться - это хорошая защита и достойная игра в плей-офф в прошлом году. Почему Бизли не попадал? Потому что позиции для бросков часто были плохие, да и сам он видно было не в свою команду попал, периодически не понимал что делать в защите и как играть медленный темп в атаке.
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Ответ Abdulla
Грейсон Аллен просто зверюга, 162 (!) открытых броска и 50%. Да, надо его обменять, а то в Санз не так плохо всё, как может быть. У него вообще 48% с трёшки...
если удастся взять форварда типа фини смита, то в защите хотя бы баланс будет. А так он в следующем сезоне с такими показателями 100% уйдет, где ему 20 дадут.
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