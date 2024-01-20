Малик Бизли – лучший в НБА по проценту реализации открытых трехочковых
Опубликован рейтинг лучших игроков НБА по проценту реализации открытых 3-очковых.
Открытым считается бросок, выполненный в момент, когда защищающийся игрок находится на расстоянии 2+ метров.
В рейтинг попали 164 игрока, которые совершили как минимум 60 открытых бросков из-за дуги.
Топ-10 игроков НБА по проценту реализации трехочковых:
1. Малик Бизли: 57,6%, 85 бросков
2. Гэри Трент: 53,8%, 119
3. Кайри Ирвинг: 53,2%, 62
4. Джеймс Харден: 52,5%, 61
5-7. Грэйсон Аллен: 50,0% — 162
5-7. Норман Пауэлл: 50,0%, 78
5-7. Джерами Грант: 50,0%, 60
8. Лугенц Дорт: 49,5%, 105
9. Кавай Ленард: 49,3%, 67
10. Тайлер Хирро: 49,2%, 63
У него вообще 48% с трёшки...