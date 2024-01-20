Малик Бизли – лучший в НБА по проценту реализации открытых трехочковых

Опубликован рейтинг лучших игроков НБА по проценту реализации открытых 3-очковых.

Открытым считается бросок, выполненный в момент, когда защищающийся игрок находится на расстоянии 2+ метров.

В рейтинг попали 164 игрока, которые совершили как минимум 60 открытых бросков из-за дуги.

Топ-10 игроков по проценту реализации трехочковых:

1. : 57,6%, 85 бросков

2. : 53,8%, 119

3. : 53,2%, 62

4. : 52,5%, 61

5-7. Грэйсон Аллен: 50,0% — 162

5-7. Норман Пауэлл: 50,0%, 78

5-7. Джерами Грант: 50,0%, 60

8. Лугенц Дорт: 49,5%, 105

9. Кавай Ленард: 49,3%, 67

10. Тайлер Хирро: 49,2%, 63