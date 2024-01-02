Андреа Тринкьери о мотивации в «Жальгирисе»: «Я тренирую команду в стране, в которой баскетбол – религия»

Андреа Тринкьери рассказал о мотивации на посту главного тренера «Жальгириса».

«Я очень мотивирован, потому что стал тренером команды в стране, для которой баскетбол является религией. В один прекрасный день я смогу сказать своим детям, что был тренером « » и « ». Исходя из моего видения баскетбола, то, что болельщики этих команд могут дать игрокам – это огромная мотивация.

Я здесь с одной целью: помочь этой команде играть лучше.

10-е место (дает возможность сыграть в плей-ин – Sports.ru) даже не на Марсе. Оно на Сатурне. Моя работа заключается в том, чтобы поддерживать игроков и помогать им. У нас такой подход, что мы собираемся играть 17 чемпионатов, состоящих из одного матча («Жальгирис» идет в Евролиге 16-м с результатом 5-12, команде предстоит провести еще 17 матчей в регулярке – Sports.ru). Мы будем действовать как подводная лодка; надеюсь, мы чего-нибудь достигнем», – заявил .