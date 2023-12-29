Бывший игрок сборной Украины Виктор Кобзистый погиб во Львове

Утром 29 декабря во Львове погиб бывший игрок сборной Украины Виктор Кобзистый.

Об этом сообщил в соцсетях начальник управления спорта Львовского горсовета Антон Никулин. Участнику двух чемпионатов Европы было 44 года.

Кобзистый выступал за «Самару-2», «ЦСКА-Рико Киев», «Азовмаш-Мариуполь», болгарский «Ямболгаз», киевский «Будивельник», «Днепр». В составе сборной Украины принимал участие в чемпионатах Европы 2001-го и 2005-го годов. Завершил карьеру в 2011 году.

В 2014 году он работал тренером команды «ДнепрАЗОТ».