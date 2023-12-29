Бывший игрок сборной Украины Виктор Кобзистый погиб во Львове

Теги происшествия сборная Украины Виктор Кобзистый Баскетбол

Утром 29 декабря во Львове погиб бывший игрок сборной Украины Виктор Кобзистый.

Об этом сообщил в соцсетях начальник управления спорта Львовского горсовета Антон Никулин. Участнику двух чемпионатов Европы было 44 года.

Кобзистый выступал за «Самару-2», «ЦСКА-Рико Киев», «Азовмаш-Мариуполь», болгарский «Ямболгаз», киевский «Будивельник», «Днепр». В составе сборной Украины принимал участие в чемпионатах Европы 2001-го и 2005-го годов. Завершил карьеру в 2011 году.

В 2014 году он работал тренером команды «ДнепрАЗОТ».

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13 комментариев
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Вечная память!
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Ответ Віталій Скороход
Я на сайте очень много лет и не для того чтоб коммент писать
А зачем написал тогда?
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Комментарий удален модератором
А почему и как погиб?
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Пишите полностью что-ли, в результате обстрела ракетами погиб баскетболист
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Ответ Віталій Скороход
Комментарий удален модератором
ППО працюе
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Ответ стиваркус картридж
Вечная память!
Я ничего не имею против памяти Кобзистого, но плюсодрочерство вызывает неприятие.
+1
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