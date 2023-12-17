«Хапоэль Тель-Авив» подписал Уилла Каммингса

« » объявил о подписании контракта с опытным разыгрывающим (31 год, 188 см).

Американец начал нынешний сезон в австралийской лиге. 31-летний игрок набирал в среднем 14,5 очка, 3,3 подбора и 2,7 передачи за матч, пока клуб не отчислил его в начале декабря.

Каммингс выступал в Европе за «Локомотив-Кубань», «Дарушафаку», «Метрополитан», «Ольденбург» и «Арис». В 2018 году он стал победителем Еврокубка в составе турецкой команды.