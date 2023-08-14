Уилл Каммингс продолжит карьеру в Австралии

Теги переходы чемпионат Австралии Уилл Каммингс Баскетбол

Американский разыгрывающий Уилл Каммингс (30 лет, 188 см) подписал контракт с клубом NBL «Саут Ист Мельбурн Финикс».

Бывший игрок «Локомотива-Кубань» провел сезон-2022/23 в «Чжэцзяне». Он набирал 10,0 очка и 2,6 передачи в среднем за игру.

В 2019 году Каммингс был признан MVP чемпионата Германии, в 2022-м – самым ценным игроком французской лиги.

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