Эндрю Нембард пропустит как минимум одну неделю из-за травмы колена

Теги травмы Индиана НБА Эндрю Нембард Баскетбол

Защитник «Индианы» Эндрю Нембард пропустит как минимум одну неделю из-за травмы правого колена.

Нембард подвернул ногу в полуфинале внутрисезоного турнира против «Милуоки», убегая в быстрый отрыв. По словам команды, связки 23-летнего игрока целы. Через неделю врачи клуба проведут повторную оценку состояния защитника.

Во втором сезоне в лиге Нембард проводит в среднем 18,1 минуты на паркете (27,6 в первом сезоне), набирая 7,0 очка и 4,1 передачи.

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