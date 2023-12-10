Эндрю Нембард пропустит как минимум одну неделю из-за травмы колена

Защитник «Индианы» Эндрю Нембард пропустит как минимум одну неделю из-за травмы правого колена.

Нембард подвернул ногу в полуфинале внутрисезоного турнира против «Милуоки», убегая в быстрый отрыв. По словам команды, связки 23-летнего игрока целы. Через неделю врачи клуба проведут повторную оценку состояния защитника.

Во втором сезоне в лиге Нембард проводит в среднем 18,1 минуты на паркете (27,6 в первом сезоне), набирая 7,0 очка и 4,1 передачи.