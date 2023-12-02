Кевин Дюрэнт о попадании в Топ-10 по очкам в НБА: «Это был долгий путь»

Звездный форвард « » вошел в Топ-10 по набранным очкам за всю историю.

По ходу матча с «Денвером» (111:119) Дюрэнт обошел легенду лиги , в активе которого 27 409 очков за карьеру.

«Это был долгий путь. Теперь меня упоминают вместе с великими. Для этого надо много работать, серьезно готовиться. Многие люди помогали мне, чтобы я мог подойти к этому моменту в карьере.

Мозес Мэлоун – один из самых недооцененных игроков за всю историю НБА. Считаю, что баскетболисты должны знать историю игры и тех людей, которые продолжили путь», – заявил Дюрэнт.

Кевин подошел к игре с «Наггетс», имея на своем счету 27 393 очка. В пятницу он набрал 30 очков.