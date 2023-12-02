Кевин Дюрэнт о попадании в Топ-10 по очкам в НБА: «Это был долгий путь»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт вошел в Топ-10 НБА по набранным очкам за всю историю.
По ходу матча с «Денвером» (111:119) Дюрэнт обошел легенду лиги Мозеса Мэлоуна, в активе которого 27 409 очков за карьеру.
«Это был долгий путь. Теперь меня упоминают вместе с великими. Для этого надо много работать, серьезно готовиться. Многие люди помогали мне, чтобы я мог подойти к этому моменту в карьере.
Мозес Мэлоун – один из самых недооцененных игроков за всю историю НБА. Считаю, что баскетболисты должны знать историю игры и тех людей, которые продолжили путь», – заявил Дюрэнт.
Кевин подошел к игре с «Наггетс», имея на своем счету 27 393 очка. В пятницу он набрал 30 очков.