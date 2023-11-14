Netflix проявляет интерес к приобретению прав на прямые трансляции внутрисезонного турнира НБА
Руководство Netflix всерьез рассматривает возможность выхода на рынок спортивных трансляций.
Netflix проявляет интерес к приобретению прав на прямые трансляции внутрисезонного турнира НБА.
В штаб-квартире стримингового сервиса также рассматривают возможность создания документального сериала о турнире, по аналогии с успешными постановками о Формуле-1, гольфе и теннисе.
Предлагаемая стратегия Netflix подразумевает использование такого сериала для продвижения прямых трансяций внутрисезонного турнира.
Переговорный процесс с НБА пока что находится на ранней стадии.
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