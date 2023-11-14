Netflix проявляет интерес к приобретению прав на прямые трансляции внутрисезонного турнира НБА

Теги НБА Netflix Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Руководство Netflix всерьез рассматривает возможность выхода на рынок спортивных трансляций.

Netflix проявляет интерес к приобретению прав на прямые трансляции внутрисезонного турнира НБА.

В штаб-квартире стримингового сервиса также рассматривают возможность создания документального сериала о турнире, по аналогии с успешными постановками о Формуле-1, гольфе и теннисе.

Предлагаемая стратегия Netflix подразумевает использование такого сериала для продвижения прямых трансяций внутрисезонного турнира.

Переговорный процесс с НБА пока что находится на ранней стадии.

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2 комментария

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pulyalke
как раз негров много и не нужно искусственно их добавлять
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Иван Кужилин
Если все получится, то будет просто супер. Сильвер в очередной раз докажет всем, что он топ и НБА сейчас в своей лучшей форме
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