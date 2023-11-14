Руководство Netflix всерьез рассматривает возможность выхода на рынок спортивных трансляций.

Netflix проявляет интерес к приобретению прав на прямые трансляции внутрисезонного турнира НБА.

В штаб-квартире стримингового сервиса также рассматривают возможность создания документального сериала о турнире, по аналогии с успешными постановками о Формуле-1, гольфе и теннисе.

Предлагаемая стратегия Netflix подразумевает использование такого сериала для продвижения прямых трансяций внутрисезонного турнира.

Переговорный процесс с пока что находится на ранней стадии.