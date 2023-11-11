Стив Клиффорд: «Болельщикам НБА потребуется некоторое время, чтобы начать получать удовольствие от внутрисезонного турнира»

Главный тренер « » Стив Клиффорд заявил, что болельщикам НБА потребуется некоторое время, чтобы научиться получать удовольствие от внутрисезонного турнира.

«Как большой поклонник футбола, я знаю, что «Манчестер Юнайтед» проиграл две недели назад в Кубке лиги со счетом 0-3. И это было большим событием. Как болельщик, я получаю удовольствие от футбола. В прошлом году они выиграли этот турнир, и это было большим событием. Я смотрел матч, он проходил на «Уэмбли».

Болельщикам НБА потребуется некоторое время, чтобы начать получать удовольствие от внутрисезонного турнира. Но мне кажется, что плей-офф может быть очень интересным. Надеюсь, мы сможем туда пройти.

Наши болельщики и все остальные к такому не привыкли. Но европейский футбол, опять же, играет большую роль. Во многом причина, по которой эти ребята здесь, заключается в том, что они лучшие бойцы, и для них это еще одна возможность состязаться», – сказал Клиффорд.