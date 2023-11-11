Стив Клиффорд: «Болельщикам НБА потребуется некоторое время, чтобы начать получать удовольствие от внутрисезонного турнира»
Главный тренер «Шарлотт» Стив Клиффорд заявил, что болельщикам НБА потребуется некоторое время, чтобы научиться получать удовольствие от внутрисезонного турнира.
«Как большой поклонник футбола, я знаю, что «Манчестер Юнайтед» проиграл две недели назад в Кубке лиги со счетом 0-3. И это было большим событием. Как болельщик, я получаю удовольствие от футбола. В прошлом году они выиграли этот турнир, и это было большим событием. Я смотрел матч, он проходил на «Уэмбли».
Болельщикам НБА потребуется некоторое время, чтобы начать получать удовольствие от внутрисезонного турнира. Но мне кажется, что плей-офф может быть очень интересным. Надеюсь, мы сможем туда пройти.
Наши болельщики и все остальные к такому не привыкли. Но европейский футбол, опять же, играет большую роль. Во многом причина, по которой эти ребята здесь, заключается в том, что они лучшие бойцы, и для них это еще одна возможность состязаться», – сказал Клиффорд.
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