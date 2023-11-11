Дени Авдия о внутрисезонном турнире: «Все эти цветные площадки, вся эта шумиха – я понимаю, это шоу, но это не нужно»

Форвард « » высказал свое мнение о внутрисезонном турнире .

«Мне кажется, что НБА иногда нужно придерживаться того, что есть, потому что НБА – особенная лига.

Если у них появляются какие-то идеи и они пытаются добавить их в игру, мне это нравится. Но все эти цветные площадки, вся эта шумиха вокруг турнира – я понимаю, это шоу, но это не нужно. Но мне нравится, что НБА перенимает много идей из Европы, потому что это совершенно другая культура», – сказал Авдия.