Дени Авдия о внутрисезонном турнире: «Все эти цветные площадки, вся эта шумиха – я понимаю, это шоу, но это не нужно»

Теги НБА Вашингтон Дени Авдия Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Дени Авдия высказал свое мнение о внутрисезонном турнире НБА.

«Мне кажется, что НБА иногда нужно придерживаться того, что есть, потому что НБА – особенная лига.

Если у них появляются какие-то идеи и они пытаются добавить их в игру, мне это нравится. Но все эти цветные площадки, вся эта шумиха вокруг турнира – я понимаю, это шоу, но это не нужно. Но мне нравится, что НБА перенимает много идей из Европы, потому что это совершенно другая культура», – сказал Авдия.

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