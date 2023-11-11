Джон Уолл о возвращении в НБА: «Думаю, что скоро что-то произойдет»

Теги НБА Джон Уолл Баскетбол

Бывший участник Матча всех звезд НБА Джон Уолл все еще надеется вернуться в лигу.

«Я люблю эту игру. Я продолжаю вставать каждый день в 6 утра и тренироваться. Я все еще намерен вернуться. Думаю, что скоро что-то произойдет.

Я люблю рутину. Люблю вставать и тренироваться. Вы только что видели, как я тренировался час-полтора. Несмотря ни на что, я все равно люблю эту игру. Пока у меня есть желание играть в НБА, я буду преследовать свою мечту вернуться. Нужно просто быть терпеливым, быть наготове и просто позволить Богу делать свою работу», – сказал Уолл.

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