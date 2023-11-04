Тайриз Халибертон сыграет с «Кливлендом»

Разыгрывающий «Индианы» примет участие в матче внутрисезонного турнира группы А Восточной конференции против « ».

Об этом информирует обозреватель Тони Ист со ссылкой на главного тренера Рика Карлайла.

Халибертон пропустил игру против «Бостона» (104:155) из-за проблем с голеностопом.

В трех матчах сезона защитник набирает в среднем 20 очков и 12,3 передачи, реализуя 45,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.

Участие Джарретта Аллена и Дариуса Гарлэнда у «Кавс» пока под вопросом.

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