Тайриз Халибертон сыграет с «Кливлендом»
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон примет участие в матче внутрисезонного турнира группы А Восточной конференции против «Кливленда».
Об этом информирует обозреватель Тони Ист со ссылкой на главного тренера Рика Карлайла.
Халибертон пропустил игру против «Бостона» (104:155) из-за проблем с голеностопом.
В трех матчах сезона защитник набирает в среднем 20 очков и 12,3 передачи, реализуя 45,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.
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