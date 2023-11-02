Остин Риверс получил предложение от команды Евролиги

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague НБА Остин Риверс Баскетбол

Атакующий защитник Остин Риверс, проведший 11 сезонов в НБА, получил предложение от команды Евролиги. Ожидается, что в ближайшее время он примет решение о своем будущем.

Ранее сообщалось, что Риверс получил работу эксперта на канале ESPN, где будет работать вместе со своим отцом, бывшим главным тренером «Филадельфии» Доком Риверсом.

Защитник в прошлом сезоне выступал за «Миннесоту». Этим летом 31-летний баскетболист не смог заключить новое соглашение.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

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