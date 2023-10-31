«Денвер» в шестой раз в истории клуба стартовал в сезоне с четырех побед

Теги Денвер НБА Баскетбол

«Наггетс» в понедельник справились с «Джаз» (110:102), это четвертая победа действующих чемпионов в четырех матчах на старте сезона-23/24.

«Денвер» в шестой раз в истории клуба стартовал в сезоне с 4-0. Последний раз команде удавалось подобное в 2018 году.

Лучший старт клуба был зафиксирован в сезоне-1976/77 – 8-0.

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