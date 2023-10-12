Вице-президент НБА: «В связи с переговорами по телевизионным контрактам вопрос распределения нагрузки приобретает еще большее значение»

Теги НБА Баскетбол

Исполнительный вице-президент НБА по баскетбольной стратегии и аналитике Эван Уош отметил, что в связи с приближающимся истечением телевизионного контракта проблема распределения нагрузки звездных игроков приобретает еще большее значение.

«Мы не хотим, чтобы наши телевизионные партнеры говорили нам, что, когда команды удерживают игроков и когда игроки не стараются на Матче всех звезд, это делает соревнования хуже. Нам это очевидно, и в конечном итоге мы пытаемся работать в интересах болельщиков.

Да, этот вопрос приобретает еще большее значение, поскольку мы будем вести переговоры по телевизионным контрактам в ближайшие год или два. Но мы и сами способны определить, что эти проблемы необходимо решать независимо от какого-либо внешнего влияния», – заявил Уош.

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Van
Конечно, надо что то делать. Регулярка превращается в какой-то "звездосодержащий продукт". Садишься глянуть матч в удобное время, а там одного нет, потому что болеет, другой еле еле по площадке ноги перебирает, третий на ограниченных минутах. Как будто парни вообще для себя играют, а зрителям по приколу камеру включают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Van
Ответ Van
Конечно, надо что то делать. Регулярка превращается в какой-то "звездосодержащий продукт". Садишься глянуть матч в удобное время, а там одного нет, потому что болеет, другой еле еле по площадке ноги перебирает, третий на ограниченных минутах. Как будто парни вообще для себя играют, а зрителям по приколу камеру включают.
Матч звёзд вообще уже откровенная тусовка корешей, на которую нас позвали в виде одолжения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий