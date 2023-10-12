Вице-президент НБА: «В связи с переговорами по телевизионным контрактам вопрос распределения нагрузки приобретает еще большее значение»

Исполнительный вице-президент НБА по баскетбольной стратегии и аналитике Эван Уош отметил, что в связи с приближающимся истечением телевизионного контракта проблема распределения нагрузки звездных игроков приобретает еще большее значение.

«Мы не хотим, чтобы наши телевизионные партнеры говорили нам, что, когда команды удерживают игроков и когда игроки не стараются на Матче всех звезд, это делает соревнования хуже. Нам это очевидно, и в конечном итоге мы пытаемся работать в интересах болельщиков.

Да, этот вопрос приобретает еще большее значение, поскольку мы будем вести переговоры по телевизионным контрактам в ближайшие год или два. Но мы и сами способны определить, что эти проблемы необходимо решать независимо от какого-либо внешнего влияния», – заявил Уош.

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