Лука Дончич: «Если однажды вернусь в Европу, уверен, что это будет «Реал»

Звездный разыгрывающий « » накануне выставочного матча против « » признался, что не исключает возможность возвращения в мадридский клуб.

«Я не был бы тем, кем являюсь сейчас, если бы не мадридский «Реал». Здесь я научился всему: говорить, учиться и играть в баскетбол. Мне бы хотелось взять с собой в НБА многих одноклубников: Руди, Юля, тренера, физиотерапевта.

У меня много прекрасных воспоминаний, и я рад вернуться. Если однажды вернусь в Европу, уверен, что это будет «Реал». 100 процентов», – сказал словенец.

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