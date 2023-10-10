Лука Дончич: «Если однажды вернусь в Европу, уверен, что это будет «Реал»

Теги Даллас Реал НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич накануне выставочного матча против «Реала» признался, что не исключает возможность возвращения в мадридский клуб.

«Я не был бы тем, кем являюсь сейчас, если бы не мадридский «Реал». Здесь я научился всему: говорить, учиться и играть в баскетбол. Мне бы хотелось взять с собой в НБА многих одноклубников: Руди, Юля, тренера, физиотерапевта.

У меня много прекрасных воспоминаний, и я рад вернуться. Если однажды вернусь в Европу, уверен, что это будет «Реал». 100 процентов», – сказал словенец.

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1 комментарий

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Xcd Ddd
Почему не Уникс?
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