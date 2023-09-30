Станислав Еремин: «Сильно слабее, чем в прошлом году, УНИКС не будет»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин поделился своим мнением о готовности к новому сезону Лиги ВТБ.

«Все мы в ожидании какого-то оживления как в верхней, так и в остальной части турнирной таблицы. Ждем, что кто-то сможет потеснить фаворитов из большой четверки, с расширением лиги надеемся на уплотнение борьбы и в середине. Когда борьба непредсказуема, бескомпромиссна, зрителям всегда интересно. И надеюсь, плотность предстоящего чемпионата поспособствует росту прежде всего российских игроков.

Готов ли УНИКС к защите чемпионского титула? Немного тревожно. УНИКС вразвалочку входит в сезон. Результаты товарищеских матчей несколько настораживают. Другое дело, что прошлый сезон мы начинали также и закончили его на хорошей ноте. УНИКС старался сохранить тех игроков, которые привели команду к золотым медалям. Во многом это удалось, хоть и не без трудностей. Сейчас степень укомплектованности УНИКСа сложно адекватно оценить: было много травмированных игроков, многие восстанавливались и находились не в лучшей форме. Давайте подождем. Думаю, сильно слабее, чем в прошлом году, Казань не будет», – заявил Еремин.

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