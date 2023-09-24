Межконтинентальный кубок ФИБА. «Сеси Франка» стал чемпионом благодаря броску под сирену от Диаса, «Игнайт» – пятый, «Чжэзцян» – третий

Сегодня в Сингапуре завершилсяМежконтинентальный кубок ФИБА.

В матче за 5-е место клуб Лиги развития НБА «Игнайт» обыграл «Аль-Манама» из Бахрейна, китайский «Чжэцзян Голден Буллс» справился с египетским «Аль-Ахли» в противостоянии за бронзовые медали.

В финале «Сеси Франка» добыл победу над « » благодаря броску под сирену со средней дистанции от Лукаса Диаса.

Межконтинентальный кубок ФИБА

Сингапур

Плей-офф

За 5-е место



Игнайт США – АЛЬ-МАНАМА Бахрейн – 80:60 (17:10, 19:20, 19:17, 25:13)

24 сентября. 06:00

За 3-е место



Аль-Ахли Египет – ЧЖЭЦЗЯН ГОЛДЕН БУЛЛС КИТАЙ – 74:81 (22:12, 16:25, 15:22, 21:22)



АЛЬ-АХЛИ: Ораби (14 + 11 подборов), Сали (14 + 5 подборов), Эль-Генди (13).

ЧЖЭЦЗЯН: Перри (23 + 12 подборов), Ву (20), Галли (17), Венбо (11)

24 сентября. 10:00



Финал

СЕСИ ФРАНКА Бразилия – Телеком Германия – 70:69 (18:13, 16:21, 24:16, 12:19)

24 сентября. 14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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