Межконтинентальный кубок ФИБА. «Сеси Франка» стал чемпионом благодаря броску под сирену от Диаса, «Игнайт» – пятый, «Чжэзцян» – третий
Сегодня в Сингапуре завершилсяМежконтинентальный кубок ФИБА.
В матче за 5-е место клуб Лиги развития НБА «Игнайт» обыграл «Аль-Манама» из Бахрейна, китайский «Чжэцзян Голден Буллс» справился с египетским «Аль-Ахли» в противостоянии за бронзовые медали.
В финале «Сеси Франка» добыл победу над «Телекомом» благодаря броску под сирену со средней дистанции от Лукаса Диаса.
Сингапур
Плей-офф
За 5-е место
Игнайт США – АЛЬ-МАНАМА Бахрейн – 80:60 (17:10, 19:20, 19:17, 25:13)
24 сентября. 06:00
За 3-е место
Аль-Ахли Египет – ЧЖЭЦЗЯН ГОЛДЕН БУЛЛС КИТАЙ – 74:81 (22:12, 16:25, 15:22, 21:22)
АЛЬ-АХЛИ: Ораби (14 + 11 подборов), Сали (14 + 5 подборов), Эль-Генди (13).
ЧЖЭЦЗЯН: Перри (23 + 12 подборов), Ву (20), Галли (17), Венбо (11)
24 сентября. 10:00
Финал
СЕСИ ФРАНКА Бразилия – Телеком Германия – 70:69 (18:13, 16:21, 24:16, 12:19)
24 сентября. 14:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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