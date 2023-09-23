Межконтинентальный кубок ФИБА. «Игнайт» – «Сеси Франка», «Чжэцзян Голден Буллс» против «Телекома»

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Сегодня в Сингапуре продолжится Межконтинентальный кубок ФИБА

В заключительных матчах группового этапа клуб Лиги развития НБА «Игнайт» встретится с бразильской «Сеси Франка», китайский «Чжэцзян Голден Буллс» сыграет с немецким «Телекомом».

Межконтинентальный кубок ФИБА

Сингапур

Групповой этап

Группа А

Игнайт США – СЕСИ ФРАНКА БРАЗИЛИЯ

23 сентября. 10:00

Положение команд: Сеси Франка Бразилия – 1-0, Аль-Ахли Египет – 1-1, Игнайт США – 0-1

Группа B

ЧЖЭЦЗЯН ГОЛДЕН БУЛЛС КИТАЙ – Телеком Германия

23 сентября. 14:00

Положение команд: Телеком Германия – 1-0, Чжэцзян Голден Буллс Китай – 1-0, Аль-Манама Бахрейн – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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