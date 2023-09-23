Межконтинентальный кубок ФИБА. «Игнайт» – «Сеси Франка», «Чжэцзян Голден Буллс» против «Телекома»
Сегодня в Сингапуре продолжится Межконтинентальный кубок ФИБА.
В заключительных матчах группового этапа клуб Лиги развития НБА «Игнайт» встретится с бразильской «Сеси Франка», китайский «Чжэцзян Голден Буллс» сыграет с немецким «Телекомом».
Сингапур
Групповой этап
Группа А
Игнайт США – СЕСИ ФРАНКА БРАЗИЛИЯ
23 сентября. 10:00
Положение команд: Сеси Франка Бразилия – 1-0, Аль-Ахли Египет – 1-1, Игнайт США – 0-1
Группа B
ЧЖЭЦЗЯН ГОЛДЕН БУЛЛС КИТАЙ – Телеком Германия
23 сентября. 14:00
Положение команд: Телеком Германия – 1-0, Чжэцзян Голден Буллс Китай – 1-0, Аль-Манама Бахрейн – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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