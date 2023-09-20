«Нью-Йорк» следит за ситуацией вокруг Янниса Адетокумбо

Теги Милуоки Нью-Йорк НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Никс» следят за ситуацией вокруг 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо, сообщает инсайдер SNY Иан Бегли.

«Никс» могут сделать солидное предложение по обмену Янниса.

Они владеют правами на четыре будущих пика первого раунда и имеют все собственные пики первого раунда. А так же есть игроки на адекватных контрактах», – пишет журналист.

Однако, отмечает инсайдер, «Нью-Йорк» вряд ли примет позицию «Яннис или ничего» в течение следующих 18 месяцев.

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