«Нью-Йорк» следит за ситуацией вокруг Янниса Адетокумбо
«Никс» следят за ситуацией вокруг 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо, сообщает инсайдер SNY Иан Бегли.
«Никс» могут сделать солидное предложение по обмену Янниса.
Они владеют правами на четыре будущих пика первого раунда и имеют все собственные пики первого раунда. А так же есть игроки на адекватных контрактах», – пишет журналист.
Однако, отмечает инсайдер, «Нью-Йорк» вряд ли примет позицию «Яннис или ничего» в течение следующих 18 месяцев.
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