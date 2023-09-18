Вячеслав Зайцев станет капитаном УНИКСа

Разыгрывающий Вячеслав Зайцев будет исполнять обязанности капитана в сезоне-2023/24, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Этим летом баскетболист продлил контракт с казанской командой по схеме «1+1». Он провел в составе УНИКСа последние два года.

Последние полтора сезона капитаном казанцев был Андрей Воронцевич, этим летом сменивший команду («Нижний Новгород») после неудачных контрактных переговоров.

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