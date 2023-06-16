Вячеслав Зайцев продлил соглашение с УНИКСом

УНИКС продлил контракт с разыгрывающим (33 года, 190 см).

Новое соглашение с защитником заключено по схеме «1+1».

«Рад остаться в ! Приятно работать в великолепной атмосфере, где все любят баскетбол. Мы хотим продолжить писать победную историю и радовать наших болельщиков новыми победами», – сказал Зайцев.

В 46 матчах прошедшего регулярного сезона и серии плей-офф Лиги ВТБ разыгрывающий набирал в среднем 5,1 очка, 2,0 передачи и 1,7 подбора за 15:51 минуты на паркете.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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