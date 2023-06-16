Вячеслав Зайцев продлил соглашение с УНИКСом

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Вячеслав Зайцев Баскетбол

УНИКС продлил контракт с разыгрывающим Вячеславом Зайцевым (33 года, 190 см).

Новое соглашение с защитником заключено по схеме «1+1».

«Рад остаться в УНИКСе! Приятно работать в великолепной атмосфере, где все любят баскетбол. Мы хотим продолжить писать победную историю и радовать наших болельщиков новыми победами», – сказал Зайцев.

В 46 матчах прошедшего регулярного сезона и серии плей-офф Лиги ВТБ разыгрывающий набирал в среднем 5,1 очка, 2,0 передачи и 1,7 подбора за 15:51 минуты на паркете.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий