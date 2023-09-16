Деян Васильевич подписал негарантированный контракт с «Вашингтоном»

Защитник Деян Васильевич (26 лет, 190 см) подписал негарантированный контракт с « ».

Васильевич отыграл четыре сезона за университет Майами и не был выбран на драфте НБА 2020 года. После этого австралийский баскетболист вернулся на родину и выступал в местной лиге NBL.

В матчах квалификационного турнира к чемпионату мира Васильевич набирал 19,3 очка в среднем за игру, реализуя 50% из-за дуги.

Васильевич принял участие в трех матчах Летней лиги этого года в составе «Уизардс» (7,3 очка и 2,0 подбора в среднем).

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