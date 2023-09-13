Известный режиссер и поклонник «Никс» Спайк Ли признался, что у него большие ожидания от команды в новом сезоне.

На этой неделе звезда клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс получил разрыв ахилла.

«Случившееся с Роджерсом – настоящая катастрофа. Но у нас по-прежнему есть «Никс»! Мы дойдем как минимум до финала конференции! Я твердо верю в команду», – заявил Ли.

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