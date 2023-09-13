Спайк Ли: «Никс» дойдут как минимум до финала конференции»
Известный режиссер и поклонник «Никс» Спайк Ли признался, что у него большие ожидания от команды в новом сезоне.
На этой неделе звезда клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс получил разрыв ахилла.
«Случившееся с Роджерсом – настоящая катастрофа. Но у нас по-прежнему есть «Никс»! Мы дойдем как минимум до финала конференции! Я твердо верю в команду», – заявил Ли.
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