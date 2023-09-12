Станислав Еремин: «Сборная России не попала бы в Топ‑8 на прошедшем чемпионате мира»

Председатель тренерского совета РФБ Станислав Еремин в интервью Metaratings.ru высказал свое мнение о потенциале нынешней сборной России и рассказал, что нужно сделать, чтобы поднять уровень российского баскетбола.

– Какими бы были результаты сборной России, окажись мы на ЧМ?

– При всем уважении к нашему баскетболу, мы бы сто процентов в восьмерке не были.

– Насколько сильно в отсутствие международных соревнований уровень нашего баскетбола отдаляется от уровня чемпионата мира?

– Дело не только в отсутствии международных соревнований. В последнее время всегда говорю, что нужно повернуться лицом к нашему баскетболу. Сейчас очень много талантливых ребят, которым нужно дать рабочее место, чтобы они играли. Сегодня даже сильнейшие игроки в основных командах выполняют определенную, чаще всего второстепенную, роль. А то, что международных соревнований не хватает, это однозначно, и тут нужно искать любой вариант: Азия, Африка, что угодно, но чтобы можно было столкнуться с другим стилем баскетбола.

– Сколько у нас есть времени, чтобы это решение принять и куда-то перейти? Чтобы не деградировать.

– Вчера. Есть какие-то подвижки: сейчас допустили в Лигу ВТБ еще две российские команды, где появились рабочие места. Но мне в любом случае кажется, что нужно поднять уровень Суперлиги. Баскетбол очень популярен во многих городах, но некуда идти. Нет этой выстроенной пирамидки, чтобы стремиться к чему-то. Нужно поднимать престиж российских соревнований всех уровней. Для того, чтобы и молодые ребята чувствовали, что у них есть будущее.

– Что могло бы помочь? Может быть, телевизионные трансляции или повышение зарплат?

– Показывать баскетбол и поднимать роль российских игроков, а не только говорить об игроках НБА и легионерах. Показывать наших лучших игроков и будущих звезд — это хороший пример для молодых. Это сыграет свою положительную роль.

– А с точки зрения финансирования? Может быть, открытие школ или какие-то госпрограммы.

– Без поддержки в любом случае будет тяжело. Нужно, чтобы было больше соревнований для ребят всех возрастов. Может быть, вернуться к Спартакиадам, которые бы собирали какие-то сборные. Потому что сейчас немного обособлены все эти соревнования.

Повторюсь, важно, чтобы были рабочие места. Потому что сейчас любой игрок задумается: «Как жить в будущем? На что содержать семью?» Поэтому, если будет больше команд на высоком уровне с нормальной оплатой, можно будет создать соревнования с хорошим уровнем. Не думаю, что большие деньги сейчас нужны, – сказал Еремин.

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