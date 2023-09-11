Тренировочный лагерь «Филадельфии» начнется 3 октября в пригороде Денвера
Тренировочный лагерь «Филадельфии» пройдет с 3 по 6 октября на паркете Государственного Университета Колорадо в городе Форт-Коллинс, что располагается в часе езды к северу от Денвера.
2 октября баскетболисты команды пообщаются с прессой. В воскресенье, 8 октября, «Сиксерс» встретятся в Бостоне с «Селтикс» в первом предсезонном матче.
Как сообщалось ранее, разыгрывающий команды Джеймс Харден намерен присоединиться к команде.
Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта
Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА
Комментарии