Тренировочный лагерь «Филадельфии» начнется 3 октября в пригороде Денвера

Тренировочный лагерь «Филадельфии» пройдет с 3 по 6 октября на паркете Государственного Университета Колорадо в городе Форт-Коллинс, что располагается в часе езды к северу от Денвера.

2 октября баскетболисты команды пообщаются с прессой. В воскресенье, 8 октября, «Сиксерс» встретятся в Бостоне с «Селтикс» в первом предсезонном матче.

Как сообщалось ранее, разыгрывающий команды Джеймс Харден намерен присоединиться к команде.

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