Кайл Александер продолжит карьеру в тель-авивском «Хапоэле»

Теги возможные переходы чемпионат Израиля Хапоэль Тель-Авив Кайл Александер Баскетбол

Форвард сборной Канады Кайл Александер (26 лет, 208 см) близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив», сообщает журналист Israel Hayom Томер Гивати. Сообщается, что басктеболист станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории клуба.

Прошлый сезон Александер провел за «Валенсию», набирая в чемпионате Испании 5,4 очка и 2,7 подбора в среднем за матч.

В сезоне-2019/20 форвард сыграл два матча за «Майами».

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий