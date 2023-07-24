Кайл Александер продолжит карьеру в тель-авивском «Хапоэле»

Форвард сборной Канады Кайл Александер (26 лет, 208 см) близок к переходу в « », сообщает журналист Israel Hayom Томер Гивати. Сообщается, что басктеболист станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории клуба.

Прошлый сезон Александер провел за «Валенсию», набирая в чемпионате Испании 5,4 очка и 2,7 подбора в среднем за матч.

В сезоне-2019/20 форвард сыграл два матча за «Майами».

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