Реджи Джексон: «В этом сезоне «Наггетс» будут играть с меткой на спине»
Разыгрывающий «Денвера» Реджи Джексон отметил важность предстоящего сезона, в котором его команде предстоит защищать титул чемпиона.
«Предстоящий сезон очень важен для меня и для команды в целом. Мы должны начать этот сезон с пониманием, что у нас, как у команды, метка на спине.
Но я должен внести свой вклад и сделать все, что в моих силах, чтобы мы добились максимального успеха», – заявил Джексон.
Этим летом 32-летний Джексон заключил с «Наггетс» новый двухлетний контракт на 10,25 млн долларов.
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