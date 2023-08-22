Реджи Джексон: «В этом сезоне «Наггетс» будут играть с меткой на спине»

Теги Денвер НБА Реджи Джексон Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Реджи Джексон отметил важность предстоящего сезона, в котором его команде предстоит защищать титул чемпиона.

«Предстоящий сезон очень важен для меня и для команды в целом. Мы должны начать этот сезон с пониманием, что у нас, как у команды, метка на спине.

Но я должен внести свой вклад и сделать все, что в моих силах, чтобы мы добились максимального успеха», – заявил Джексон.

Этим летом 32-летний Джексон заключил с «Наггетс» новый двухлетний контракт на 10,25 млн долларов.

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1 комментарий

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fridzon
в ЛАК он мне нравился. После ухода Брауна должен показать себя, время игровое будет точно
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+2
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