Мэтт Риккарди станет помощником генерального менеджера «Далласа»

« » повысил старшего директора по персоналу Мэтта Риккарди до помощника генерального менеджера, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источник в команде.

Риккарди, уроженец Далласа, до прихода в «Маверикс» в 2022 году 13 лет проработал в «Бруклине», под конец занимая должность генерального менеджера фарм-клуба «Нетс».

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