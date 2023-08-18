Мэтт Риккарди станет помощником генерального менеджера «Далласа»

Теги Даллас НБА Баскетбол

«Даллас» повысил старшего директора по персоналу Мэтта Риккарди до помощника генерального менеджера, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источник в команде.

Риккарди, уроженец Далласа, до прихода в «Маверикс» в 2022 году 13 лет проработал в «Бруклине», под конец занимая должность генерального менеджера фарм-клуба «Нетс».

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