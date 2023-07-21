Дариус Бэйзли: «Когда дело дошло до нового контракта, «Бруклин» стал самым подходящим местом»

Форвард « » высказался о переходе в команду и своих ожиданиях от предстоящего сезона.

«Наблюдал за ними в плей-офф, а также просто по ходу сезона – новая команда – они выглядели так, словно действительно наслаждаются процессом.

«Нетс» выкладывались на максимум и старались быть одним целым. И я хотел стать частью этого. Когда дело дошло до нового контракта, «Бруклин» стал самым подходящим местом.

Могу защищаться с первой по пятую позицию, обороняться против «больших» форвардов и скоростных защитников. В нападении – задействовать свой атлетизм; хочу стать элитным шутером и просто получать удовольствие от игры», – поделился Бэйзли в видеозвонке с представителями СМИ.

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