«Оклахома» отказалась от прав на Ника Коллисона. Он завершил карьеру в 2018 году

«Оклахома» отказалась от прав на 42-летнего .

Коллисон выступал в НБА с 2003 по 2018 годы, проведя всю карьеру за «Тандер» (до 2008 года – «Сиэтл Суперсоникс»). За 14 сезонов центровой провел 910 матчей, набирая в среднем 5,9 очка, 5,2 подбора и 1,0 передачи.

Два года назад Коллисон стал специальным помощником генерального менеджера «Оклахомы».

«Тандер» ранее вывели из обращения 4-й номер Коллисона.

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