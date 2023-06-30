Харрисон Барнс продлит контракт с «Сакраменто»

Теги Сакраменто НБА Харрисон Барнс Баскетбол

Форвард Харрисон Барнс продолжит выступления за «Сакраменто». Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на его агента, игрок согласился продлить соглашение с «Кингс» еще на три года (он получит 54 миллиона долларов).

В прошедшем сезоне Барнс помог «Сакраменто» выйти в плей-офф впервые с 2006 года.

Его средние показатели – 15,0 очка, 4,5 подбора, 1,6 передачи при 37% из-за дуги.

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1 комментарий

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ОклаКонь
адекватно!
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