«Милан» обявил о продлении соглашения с Шейвоном Шилдсом

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«Милан» обявил о подписании нового трехлетнего контракта с форвардом Шейвоном Шилдсом (29 лет, 201 см).

«Шейвон – настоящий победитель, игрок высочайшего уровня, который в последние годы доказал, что идеально вписывается в будущее этой команды.

Мы будем рады, если он останется с нами надолго и сможет продолжить писать историю этого клуба», – сказал генеральный менеджер «Милана» Христос Ставропулос.

«Для меня большая честь, что «Милан» оказывает мне такое доверие. Я благодарен за возможность носить эту майку и снова представлять город Милан и наших болельщиков. Я был частью этой организации в течение трех лет и с нетерпением жду продолжения в будущем», – заявил Шилдс.

Шилдс провел последние три года в составе «Милана». В прошедшем сезоне чемпионата Италии форвард набирал 11,7 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.

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