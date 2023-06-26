«Милан» обявил о продлении соглашения с Шейвоном Шилдсом

« » обявил о подписании нового трехлетнего контракта с форвардом (29 лет, 201 см).

«Шейвон – настоящий победитель, игрок высочайшего уровня, который в последние годы доказал, что идеально вписывается в будущее этой команды.

Мы будем рады, если он останется с нами надолго и сможет продолжить писать историю этого клуба», – сказал генеральный менеджер «Милана» Христос Ставропулос.

«Для меня большая честь, что «Милан» оказывает мне такое доверие. Я благодарен за возможность носить эту майку и снова представлять город Милан и наших болельщиков. Я был частью этой организации в течение трех лет и с нетерпением жду продолжения в будущем», – заявил Шилдс.

Шилдс провел последние три года в составе «Милана». В прошедшем сезоне чемпионата Италии форвард набирал 11,7 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.

Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х

Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала