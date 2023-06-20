Яннис Адетокумбо получил награду от ассоциации профессиональных баскетбольных журналистов

Теги Мэджик Джонсон Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо получил награду имени Мэджика Джонсона, которую ежегодно вручает ассоциация профессиональных баскетбольных журналистов.

Эту награду вручают «игроку НБА, который сочетает превосходную игру на площадке с постоянной открытостью для прессы и болельщиков».

В этом году на приз также претендовали Демар Дерозан («Чикаго»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Дэмиан Лиллард («Портленд») и Донован Митчелл («Кливленд»). В голосовании участвовали более 200 членов ассоциация профессиональных баскетбольных журналистов.

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