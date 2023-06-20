Яннис Адетокумбо получил награду от ассоциации профессиональных баскетбольных журналистов

Форвард « » получил награду имени , которую ежегодно вручает ассоциация профессиональных баскетбольных журналистов.

Эту награду вручают «игроку , который сочетает превосходную игру на площадке с постоянной открытостью для прессы и болельщиков».

В этом году на приз также претендовали Демар Дерозан («Чикаго»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Дэмиан Лиллард («Портленд») и Донован Митчелл («Кливленд»). В голосовании участвовали более 200 членов ассоциация профессиональных баскетбольных журналистов.

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