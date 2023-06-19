Олег Тен возглавит «Новосибирск»

Клуб Суперлиги « » в следующем сезоне будет тренировать Олег Тен.

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Прошлый сезон Тен провел в «Барнауле», откуда ушел в феврале, когда стало понятно, что клуб не попадет в плей-офф Суперлиги.

После завершения карьеры игрока Тен тренировал «Тобол», а затем провел 10 лет в штабе «Университета-Югры». В феврале 2022 года он прямо во время матча что-то не поделил с главным тренером Артемом Ольховым, после чего покинул клуб.

Прошлой весной специалист работал в штабе «Автодора», пока не перешел на позицию главного тренера «Барнаула».

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