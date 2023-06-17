«Ульм» впервые в истории стал чемпионом Германии. Команда стала 7-й по итогам регулярки

Теги Еврокубок Альба чемпионат Германии Телеком Ульм Бавария Баскетбол

«Ульм» впервые в истории стал чемпионом Германии.

В финальной серии клуб с 7-м «посевом» обыграл «Телеком» со счетом 3-1, четвертая встреча завершилась со счетом 74:70.

Участник Еврокубка стал первым в истории немецкой лиги, который завоевал титул после 7-го места в регулярке.

«Ульму» также впервые в истории чемпионата Германии удалось победить на пути к трофею команды, занявшие первое, второе и третье места. Помимо участников Евролиги «Альбы» (3-1) и «Баварии» (3-0) был повержен «Телеком», ставший победителем регулярного чемпионата. 

В последние 13 лет в Бундеслиге побеждали «Бавария», «Бамберг» и «Альба».

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1 комментарий

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Кирилл
Путь у Ульма в плей-офф вышел невероятный вообще: сначала обыграли Баварию, которая является одним из топов Германии и постоянный участник Евролиги; потом обыграли Альбу - чемпиона прошлого сезона; а в Финале без шансов расправились с победителем регулярки чемпионата и победителем Лиги Чемпионов этого сезона )

Вот это заряженность на победу )
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