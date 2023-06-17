«Ульм» впервые в истории стал чемпионом Германии. Команда стала 7-й по итогам регулярки

« » впервые в истории стал чемпионом Германии.

В финальной серии клуб с 7-м «посевом» обыграл « » со счетом 3-1, четвертая встреча завершилась со счетом 74:70.

Участник Еврокубка стал первым в истории немецкой лиги, который завоевал титул после 7-го места в регулярке.

«Ульму» также впервые в истории чемпионата Германии удалось победить на пути к трофею команды, занявшие первое, второе и третье места. Помимо участников Евролиги «Альбы» (3-1) и «Баварии» (3-0) был повержен «Телеком», ставший победителем регулярного чемпионата.

В последние 13 лет в Бундеслиге побеждали « », «Бамберг» и « ».

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!