Сабина Абайдуллина: «В сборной России никто не жадничает»
Форвард сборной России Сабина Абайдуллина поделилась впечатлениями от сбора национальной команды, в ходе которого были сыграны два товарищеских матча с Беларусью.
– Это ваш первый сезон в составе национальной команды, какие впечатления?
– Учитывая, что это для меня первый раз, я испытываю много эмоций. Очень приятно, что меня заметили и позвали, испытываю гордость. Настрой – выигрывать дальше в новых матчах.
– Вы в четверг стали одним из самых результативных игроков, принесли команде 13 очков.
– Очки – не показатель. Мы все работаем за счет общей команды. Каждая из нас делится мячом, у нас никто не жадничает, все раздают передачи, все друг друга видят – и за счет этого команда набирает очки. Так что за мою результативность спасибо девчонкам: они меня видели, мне отдавали, а я бросала. Все это мы наработали вместе.
– Какой был самый сложный момент матча?
– Начало. Было как-то тягостно, все были какие-то вяленькие, наверное, накопилась усталость. Но мы взрослые игроки, достаточно дисциплинированные, и прекрасно знаем свою работу – так что просто в какой-то момент сами собрались и сказали: «Мы же можем, давайте». В прошлом матче игра была крутая потому, что была большая результативность, мы попадали почти все свои броски. Сегодня было больше промахов, что отразилось на счете. Уходим на отдых, чтобы вернуться с новыми силами.
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