Дарья Игнатова о сборе национальной команды: «Огромная радость – быть здесь и играть в этой команде!»

Форвард сборной России Дарья Игнатова поделилась впечатлениями от сбора команды, в ходе которого были сыграны два товарищеских матча с Беларусью.

– Прошел ваш первый сезон в сборной. Какой опыт получили, довольны ли собой?

– Опыт огромнейший! Сборы прошли интересно и продуктивно. Всегда приятно получать эту возможность и находиться здесь. С каждым сбором ты однозначно совершенствуешь свои навыки, а команда становится целым и единым коллективом!

– Оба матча с Беларусью вы сыграли на высоте - 10 и 14 очков. Как мотивировали себя?

– Мотивация была одна – выйти и достойно сыграть за сборную России. К сожалению, матчей сейчас проводится мало, поэтому просто хотелось наслаждаться игрой и получать удовольствие, выступая за сборную.

– Повлиял ли на вашу успешную игру тот факт, что вы не выходили на матч с юниорками?

– Тут сложно судить, может быть, да, а может, и нет. Но играть в тот день очень хотелось. Поэтому тогда я старалась максимально поддерживать команду на скамейке.

– Какие сильные и слабые места увидели в команде?

– Сильные стороны – хорошее движение мяча во время атаки в нападении, связка большой-большой, также мы можем хорошо раскрыть пик-н-ролл, хорошо смотрим быстрый прорыв. Слабые конкретно в сегодняшней игре -моментами неточные передачи и проигранный подбор. Спасибо сборной Беларуси за возможность сыграть, в дальнейшем исправлять свои ошибки и становиться лучше!

– Вы так громко поддерживали друг друга сегодня. В команде и на сборах хорошая атмосфера?

– Атмосфера нереальная! Каждый поддерживает другу друга, и неважно, где ты – на площадке или на скамейке. Это очень чувствуется, и для меня огромная радость быть здесь и играть в этой команде!

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