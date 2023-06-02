Игорь Грачев станет главным тренером курского «Динамо»

Теги результаты Игорь Грачев Динамо Курск жен чемпионат России жен Самара жен Баскетбол

Новым главным тренером курского «Динамо» станет вице-чемпион мира в составе сборной России Игорь Грачев.

52-летний специалист сменит на посту 43-летнего бельгийца Пьера Тибо.

В завершившемся сезоне Грачев работал в «Самаре», которая под его руководством заняла пятое место в регулярном сезоне женской Премьер-лиги (в первом раунде плей-офф уступили «Надежде» со счетом 1-2).

До этого Грачев пять лет (2017-2022) тренировал мужскую команду самарцев.

За этот период клуб дважды выиграл Суперлигу (2019, 2021) и дважды взял Кубок России (2020, 2022). 

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