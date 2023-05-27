Никита Курбанов о восстановлении Шведа: «Сейчас он рядом и в хорошем настроении»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Капитан ЦСКА Никита Курбанов порадовался тому, что его одноклубник Алексей Швед идет на поправку.

Звездный защитник стал жертвой нападения и получил серьезные травмы.

– Как лично вы восприняли то, что случилось с Алексеем Шведом в начале мая?

– Как любой нормальный человек. Все это выходит за рамки. Это просто неприемлемо. Через день после случившегося нам удалось навестить Алексея в больнице, пожелать здоровья. Сейчас же мы видим, что он рядом и в хорошем настроении. Это дорогого стоит, - сказал Курбанов.

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2 комментария

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Olga.t
Я убеждённая атеистка, но молюсь в душЕ за здоровье Алексея.
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олси
интересно ,когда этих гостей столицы осудят по уголовке , возможен ли гражданский иск от ЦСКА И САМОГО Шведа ? все таки вывели из строя игрока с такой зарплатой . хотелось бы что бы ответили по полной
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