Никита Курбанов о восстановлении Шведа: «Сейчас он рядом и в хорошем настроении»

Капитан ЦСКА Никита Курбанов порадовался тому, что его одноклубник Алексей Швед идет на поправку.

Звездный защитник стал жертвой нападения и получил серьезные травмы.

– Как лично вы восприняли то, что случилось с в начале мая?

– Как любой нормальный человек. Все это выходит за рамки. Это просто неприемлемо. Через день после случившегося нам удалось навестить Алексея в больнице, пожелать здоровья. Сейчас же мы видим, что он рядом и в хорошем настроении. Это дорогого стоит, - сказал Курбанов.

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