Шакил О’Нил: «Я провел 19 сезонов и 15 из них провалил»

4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил не согласился со словами звездного форварда « » .

Адетокумбо после поражения от « » (1-4) сказал: «В спорте не существует неудач. Хорошие дни и плохие дни, иногда получается, иногда – нет. Ты не будешь всегда побеждать. Это лишь шаги к чему-то большему».

«Думаю, вам известно, что когда я проигрывал, я был очень строг к себе. Да, Яннис промазал много бросков с линии (10 попаданий из 23 – прим.). Когда ты один из лучших в Лиге, и от тебя ждут победы, которой ты не смог добиться, в моем понимании это провал. Я провел 19 сезонов и 15 из них провалил», – сказал О’Нил в эфире Inside the NBA.

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