Шакил О’Нил: «Я провел 19 сезонов и 15 из них провалил»

Теги Майами Шакил О′Нил Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил не согласился со словами звездного форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

Адетокумбо после поражения от «Майами» (1-4) сказал: «В спорте не существует неудач. Хорошие дни и плохие дни, иногда получается, иногда – нет. Ты не будешь всегда побеждать. Это лишь шаги к чему-то большему».

«Думаю, вам известно, что когда я проигрывал, я был очень строг к себе. Да, Яннис промазал много бросков с линии (10 попаданий из 23 – прим.). Когда ты один из лучших в Лиге, и от тебя ждут победы, которой ты не смог добиться, в моем понимании это провал. Я провел 19 сезонов и 15 из них провалил», – сказал О’Нил в эфире Inside the NBA.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
babooka23
Оба на . Шак прошелся по Шаку
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Ответ ierdnA
В каком месте Шак был строг к себе?
Не позволял себе быть стройным. Поставил задачу и справился!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ierdnA
В каком месте Шак был строг к себе?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
А правда где-то посередине. Оба ударились в крайности.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azat LA
Уважение. Даже если осознание пришло поздно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Если бы ты Дизель не кушал ,не тусил постоянно с корешами и не ленился,а работал хотя в половину ,того что делал Кобе,то взял бы 6-7 чемпионств.Это же был доминирующий игрок,просто уничтожал все под щитами и передачу тоже мог отдать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
- тринадцать женщин бросил я, девять бросили меня
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кутузов
Ответ ierdnA
В каком месте Шак был строг к себе?
Съедал 3 ведра крылышек КФС вместо 2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий