Гилберт Аренас: «Когда Майкл Джордан проигрывал, у него просто была плохая команда»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что в те 9 сезонов, когда 6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан не смог поднять над головой кубок Ларри О’Брайена, тот имел недостаточно подготовленную команду.

«Когда Майкл Джордан был в состоянии стать чемпионом, он это делал. В другие годы его команда была недостаточно хороша, чтобы выигрывать чемпионаты, верно?

Если бы «Чикаго» проиграл в 1996 году, то да, это был бы провал. Если бы « » в 2016 году проиграл в первом раунде, это был бы провал. Так что если ты выиграл регулярку, но уступил восьмому посеву – никак по-другому это назвать нельзя», – заявил Аренас.

Ранее чемпион регулярки « » уступил « » в первом раунде плей-офф – 1-4.

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