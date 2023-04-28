Гилберт Аренас: «Когда Майкл Джордан проигрывал, у него просто была плохая команда»

Теги Майкл Джордан Голден Стэйт Майами Милуоки НБА Гилберт Аренас НБА плей-офф Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что в те 9 сезонов, когда 6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан не смог поднять над головой кубок Ларри О’Брайена, тот имел недостаточно подготовленную команду.

«Когда Майкл Джордан был в состоянии стать чемпионом, он это делал. В другие годы его команда была недостаточно хороша, чтобы выигрывать чемпионаты, верно?

Если бы «Чикаго» проиграл в 1996 году, то да, это был бы провал. Если бы «Голден Стэйт» в 2016 году проиграл в первом раунде, это был бы провал. Так что если ты выиграл регулярку, но уступил восьмому посеву – никак по-другому это назвать нельзя», – заявил Аренас.

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2 комментария

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Xell
В НБА сейчас стало как в НХЛ)) Там чемпионы регулярки прокляты и почти никогда не берут Кубок Стенли.
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depressive_monk
Ответ Xell
В НБА сейчас стало как в НХЛ)) Там чемпионы регулярки прокляты и почти никогда не берут Кубок Стенли.
Вот и Брюинс в этом году вряд ли возьмут:(
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