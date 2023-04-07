Хайме Жакес-младший примет участие в драфте НБА

Защитник UCLA Хайме Жакес-младший объявил о том, что примет участие в драфте этого года.

Жакес-младший провел в составе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе четыре сезона.

В минувшем розыгрыше NCAA Хайме набирал 17,8 очка, 8,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

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