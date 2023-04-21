Эндрю Уиггинс: «У нас самые лучшие болельщики в мире. Люблю их»
Звездный форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс был рад теплому приему со стороны фанатов команды в первом домашнем матче серии против «Сакраменто» (1-2).
«Было так приятно вернуться. Особенно в такой атмосфере. У нас самые лучшие болельщики в мире, и каждый раз, когда мы выходим на площадку, они дают понять, насколько нас ценят. Люблю их», – сказал форвард на послематчевой пресс-конференции.
Уиггинс отметился 20 очками и 7 подборами.
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