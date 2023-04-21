Эндрю Уиггинс: «У нас самые лучшие болельщики в мире. Люблю их»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Эндрю Уиггинс Баскетбол

Звездный форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс был рад теплому приему со стороны фанатов команды в первом домашнем матче серии против «Сакраменто» (1-2).

«Было так приятно вернуться. Особенно в такой атмосфере. У нас самые лучшие болельщики в мире, и каждый раз, когда мы выходим на площадку, они дают понять, насколько нас ценят. Люблю их», – сказал форвард на послематчевой пресс-конференции.

Уиггинс отметился 20 очками и 7 подборами.

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4 комментария

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Insamo217
спортс почему с телефона уже неделю кликаешь по одной новости, а открывается другая? когда пофиксите?
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NikolayOss
Вот вы Илюху минусуете, а его, между прочим, любят.
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Rodbert
Уиггинс норм так прибавляет. Помог сделать отрыв и удержать его. Это радует. А вот остальные чето слабовато, надо что то менять.
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DonaldBrashear 2.0
Уиггинс красава, сразу же залетел в ПО и показывают достойную игру, но может лучше, уверен, что покажет себя, ждем перфомансы на уровне прошлого года в защите еще
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