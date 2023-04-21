Эндрю Уиггинс: «У нас самые лучшие болельщики в мире. Люблю их»

Звездный форвард « » был рад теплому приему со стороны фанатов команды в первом домашнем матче серии против « » (1-2).

«Было так приятно вернуться. Особенно в такой атмосфере. У нас самые лучшие болельщики в мире, и каждый раз, когда мы выходим на площадку, они дают понять, насколько нас ценят. Люблю их», – сказал форвард на послематчевой пресс-конференции.

Уиггинс отметился 20 очками и 7 подборами.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого