Энтони Эдвардс о том, как справился с недомоганием: «Спасибо моей девушке, она проделала отличную работу»
Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, что его девушка помогла справиться с болезнью на прошлой неделе.
«Cейчас я отлично себя чувствую. Как видите, ко мне вернулась энергия. Спасибо моей девушке. Она проделала отличную работу, чтобы вернуть меня в нужное состояние», – приводит слова Эдвардса журналист Крис Хайн.
В 77 встречах нынешнего сезона баскетболист набирает в среднем 24,5 очка, 5,7 подбора и 4,5 передачи при 46% реализации с игры.
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