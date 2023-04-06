Энтони Эдвардс о том, как справился с недомоганием: «Спасибо моей девушке, она проделала отличную работу»

Теги Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, что его девушка помогла справиться с болезнью на прошлой неделе.

«Cейчас я отлично себя чувствую. Как видите, ко мне вернулась энергия. Спасибо моей девушке. Она проделала отличную работу, чтобы вернуть меня в нужное состояние», – приводит слова Эдвардса журналист Крис Хайн.

В 77 встречах нынешнего сезона баскетболист набирает в среднем 24,5 очка, 5,7 подбора и 4,5 передачи при 46% реализации с игры.

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3 комментария

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Александр Сметанин
Ответ Tolball
А как же теория Беверли?
Тут скорей теория Джамала Мюррея
+1
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Tolball
А как же теория Беверли?
+3
0
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Sharky shark
😂
+1
0
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