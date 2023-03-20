Тэйлор Дженкинс: «Диллон Брукс должен быть в защитной сборной сезона-2022/23»

Теги Мемфис НБА Диллон Брукс Тэйлор Дженкинс Баскетбол

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс считает, что форвард команды Диллон Брукс должен быть в защитной сборной сезона-2022/23.

«Просто посмотрите на цифры и на картину вцелом. Посмотрите на статистику того, что соперники в среднем делают против него, процент попадания в кольцо, количество очков. Этот парень играет в обороне с таким энтузиазмом, он подает нам пример и является лидером команды в этом аспекте. Цифры не врут. Для меня нет никаких сомнений в том, что он должен получить место в сборной по игре в защите», – поделился Дженкинс в послематчевой конференции.

«Мемфис» идет третьим на Западе с результатом 43-27.

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Сергей Орлов
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